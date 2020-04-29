Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки

В следственном изоляторе Абхазии избили авторитета Тенгиза Лакербая, известного в криминальных кругах как Тенгуляш Сухумский. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, вора в законе наказали за его тайные перекусы во время объявленной арестантами голодовки. Две недели назад лидер воровского мира Абхазии Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, вынес Тенгуляшу Сухумскому, а также вору в закону Нанику и положенцу Сухуми Геннадию Адлейбе смертный приговор. Их обвиняют в причастности к расстрелу гудаутских воров Алхаса Авидзбы и Астамура Шамбы в ноябре прошлого года.

23 апреля сообщалось, что вор в законе Андрей Торкунов (Турок) был задержан спецназом сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы, где ранее отбывал наказание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru