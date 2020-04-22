Генерал МВД приказал пожизненно выслать из России вора Левана Сухумского

Вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, был задержан сотрудниками Федеральной миграционной службы (ФМС) и Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России сразу после освобождения из тюрьмы «Владимирский централ». Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

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По его данным, 44-летнему авторитету было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России на пожизненный срок. Это распоряжение еще 19 февраля подписал заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник Михаил Ваничкин.

По решению Октябрьского районного суда города Владимира Абуладзе был арестован на два месяца и помещен в спецприемник для нелегалов, где будет находиться до выдворения из страны.

21 апреля сообщалось, что в Москве заочно арестован криминальный авторитет Илья Симония (Махо) — предполагаемый организатор убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).

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