Вор в законе Омар Уфимский напал на тюремщика из-за отказа в прогулке на зоне

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал 63-летнего вора в законе Омара Бекаева, известного в криминальных кругах как Омар Уфимский: авторитет будет находиться под стражей до 1 мая. Об этом сообщает RT.

По данным издания, с апреля 2019 года Бекаев отбывал срок по наркотической статье УК РФ в одной из колоний строгого режима в Удмуртии. Но незадолго до освобождения ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 321 («Дезорганизация деятельности колонии»).

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По версии следствия, Бекаев напал на оперативника колонии с «применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Как считает защита вора в законе, конфликт с тюремщиком у Бекаева случился из-за того, что авторитета лишили прогулки, хотя он имел на нее право.

20 апреля сообщалось, что вор в законе Тюрик, которого СМИ ранее назвали заказчиком бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) под Ангарском (Иркутская область), связан с долларовыми миллиардерами.

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