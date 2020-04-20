На устроившего бунт в российском СИЗО вора в законе Махо завели уголовное дело

Тверской районный суд Москвы арестовал вора в законе Малхаза Дарчиева, известного в криминальных кругах как Махо Тбилисский, — криминальный авторитет будет находиться под стражей до 19 мая. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дарчиева обвиняют по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Ранее суд постановил выдворить вора в законе за пределы России после того, как он получил срок по части 2 статьи 228 («Хранение наркотиков в крупном размере») УК РФ.

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До вступления приговора в законную силу Дарчиев был помещен в СИЗО №5 в подмосковной Кашире. В изоляторе, по данным правоохранительных органов, он вступил в сговор с другим криминальным авторитетом и устроил бунт.

Ранее 20 апреля сообщалось, что организатором бунта в колонии строгого режима в Иркутской области назван вор в законе Тюрик, один из лидеров Братской ОПГ.

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