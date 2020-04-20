Вора в законе Тюрика назвали организатором бунта в российской колонии

Организатором бунта в колонии строгого режима в Иркутской области назван вор в законе Тюрик, один из лидеров Братской ОПГ. Об этом сообщют «Вести.ru» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, официально авторитет якобы отошел от криминальных дел, но в Иркутской области он по-прежнему имеет большое влияние. Как отметил замглавы регионального управления ФСИН Александр Рудаков, заключенные ИК-15, участвовавшие в массовых беспорядках, попали под влияние лидеров криминальной среды, которые ранее уже отбывали наказание в спецучреждениях Иркутской области.

Следователи считают, что бунт в колонии был организован, чтобы «перекрасить красную зону в черную», пояснил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, эта версия признана приоритетной, ее подтвердили участники погромов не из числа зачинщиков.

«Воры в законе захотели ее перекрасить, это была провокация, которая готовилась несколько дней. У заключенных колонии оказалось достаточное большое количество телефонов с выходом в интернет. Также зачинщики специально имитировали стрельбу во время беспорядков, чтобы нагнетать волнения среди заключенных», — рассказал собеседник издания.

Материалы по теме Заключенные устроили бунт и подожгли колонию в Иркутске Зэки взбунтовались из-за жесткости тюремщиков. Усмирять их вызвали спецназ

Он указал, что ИК-15 отличается суровыми условиями содержания, так как там отбывают наказание опасные преступники, осужденные за особо тяжкие преступления.

Источник добавил, что после беспорядков был найден повешенным один из заключенных. Следователи выясняют обстоятельства его гибели, по предварительным данным, речь идет о его убийстве во время бунта.

Предполагаемый зачинщик бунта — бывший участник бандформирований Хумайд Хайдаев. Именно он, по словам очевидцев, первым начал призывать сокамерников крушить зону. Его поддержал грабитель-рецидивист Антон Обаленичев.

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал Совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru