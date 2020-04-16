Организаторами бунта в российской колонии назвали криминальных авторитетов

Организаторами бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Анграске Иркутской области назвали криминальных авторитетов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, у криминальных авторитетов, которые могли быть организаторами бунта, была договоренность с администрацией держать порядок в ИК-15 в обмен на некоторые поблажки: использовать мобильники, получать хорошие сигареты и алкоголь. По данным источника, основным инициатором бунта стал житель Чечни, который осужден за терроризм.

Ранее 16 апреля ФСИН сообщила, что были установлены заказчики бунта в ИК-15.

11 апреля в сети появилось видео последствий пожара, устроенного в результате бунта в ИК-15 под Ангарском.

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

Сообщалось, что бунт подавили и на территории колонии работают сотрудники ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), проводится оценка ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье 321 («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения») УК РФ.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что массовые беспорядки ИК-15 под Ангарском были организованы извне после того, как новое руководство областного главка ФСИН попыталось пресечь поблажки для привилегированных осужденных.

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