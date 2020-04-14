Причиной бунта в российской колонии назвали борьбу с VIP-осужденными

Массовые беспорядки в исправительной колонии №15 (ИК-15) под Ангарском в Иркутской области были организованы извне после того, как новое руководство областного главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) попыталось пресечь поблажки для привилегированных осужденных. Об этом в понедельник, 14 апреля, глава Минюста России Константин Чуйченко заявил «Российской газете».

По словам Чуйченко, с саботажем и шантажом со стороны зэков новое руководство областного главка ФСИН столкнулось не только из-за борьбы с привилегиями VIP-осужденных, но в целом из-за желания навести порядок в ИК-15, пресечь незаконные действия и зафиксировать различные нарушения.

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Глава Минюста также заявил, что в ИК-15 имела место провокация, которая должна быть расследована. Чиновник отметил, что бунт в колонии был «срежиссирован извне», а начальник колонии и члены его семьи получали реальные угрозы.

11 апреля в сети появилось видео последствий пожара, устроенного в результате бунта в ИК-15 под Ангарском. По данным Telegram-канала Huepub, в результате пожара «сгорело почти все».

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Сообщалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

Сообщалось, что бунт подавили, и на территории колонии работают сотрудники ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), проводится оценка ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье 321 («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения») УК РФ.

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