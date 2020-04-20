Названного заказчиком бунта на зоне авторитета Тюрика связали с миллиардерами

Вор в законе Тюрик, которого СМИ ранее назвали заказчиком бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) под Ангарском (Иркутская область), связан с долларовыми миллиардерами. Об этом в понедельник, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщила редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Не берусь оценивать его [Тюрика] личное состояние, но деловые партнеры у него — долларовые миллиардеры», — рассказала Гефтер. По ее словам, к середине 1990-х Тюрик встал во главе преступного мира Иркутской области, вытеснив оттуда мощное сообщество грузинских воров в законе, и с тех пор остается его лидером.

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«Иркутская область — это вотчина Тюрина, но с бунтом в ИК-15 я бы его не связывала», — отметила редактор ИА «Прайм Крайм».

Ранее 20 апреля «Вести.ru» со ссылкой на собственный источник сообщили, что Тюрик — один из лидеров Братской ОПГ — назван организатором бунта в иркутской ИК-15.

По словам источника, официально авторитет якобы отошел от криминальных дел, но в Иркутской области он по-прежнему имеет большое влияние. Как отметил замглавы регионального управления ФСИН Александр Рудаков, заключенные ИК-15, участвовавшие в массовых беспорядках, попали под влияние лидеров криминальной среды, которые ранее уже отбывали наказание в спецучреждениях Иркутской области. К ним относится и Тюрик.

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал Совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

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