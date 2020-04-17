Раскрыта роль авторитета Егорки в поимке ФСБ одного из главных адвокатов России

Раскрыта роль криминального авторитета Егора Есина (Егорка) в истории с задержанием сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России одного из самых известных адвокатов страны Александра Вершинина: Есин готовился дать показания на вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес), и юрист был вынужден помочь последнему. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Росбалт».

По данным издания, Есин был ближайшим сподвижником вора в законе Шишкана, которого задержали 15 июля 2019 года. Шишкана заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

После задержания босса Есин успел сбежать на Украину, но был задержан в Одессе и в настоящее время ожидает решения вопроса об экстрадиции. Как отмечает источник «Росбалта» в правоохранительных органах, Есин начал вести переговоры с силовиками о возможной сделке со следствием.

В частности, авторитет пообещал дать показания на вора в законе Василия Христофорова и рассказать, что тот являлся лидером преступной среды и держателем воровского общака. В этом случае Христофорову грозило бы обвинение по статье 210.1 УК РФ. Между тем вор в законе является старым и близким другом другого влиятельного авторитета, Тюрика.

В свою очередь, Тюрик — давний клиент адвоката Александра Вершинина. И перед юристом, по данным издания, встала непростая задача: сделать так, чтобы довольны остались все сотрудничающие с ним стороны. Вершинин стал работать в этом направлении — и сразу привлек внимание сотрудников ФСБ России.

Адвокат запросил у Христофорова 300 тысяч долларов за то, чтобы материалы о его лидерстве в преступной среде не превратились в обвинения и международный розыск. Деньги согласился заплатить бизнесмен, состоящий в хороших отношениях с вором в законе. Но на встрече с коммерсантом Вершинина задержали.

Ранее 17 апреля сообщалось, что адвокату Вершинину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил защитник задержанного Алексей Кирсанов. Он рассказал, что следственные действия с Вершининым велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Сегодня же подозреваемому изберут меру пресечения.

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