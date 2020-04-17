Адвоката Абызова обвинили в особо крупном мошенничестве

Александру Вершинину, адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщил защитник задержанного Алексей Кирсанов.

Он рассказал, что следственные действия с Вершининым велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Сегодня же подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее Кирсанов пояснил, что следственные действия не связаны с делом Абызова.

Baza, в свою очередь узнала, что Вершинина подозревают в попытке «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием вора в законе Васи Воскреса. По некоторым данным, речь шла о сумме в 300 тысяч долларов. Представитель криминального авторитета позднее заявил, что «ничего не знает, знать не хочет и ни в чем не участвует». Он добавил, что ему ****** (абсолютно индифферентно) на случившееся.

Михаил Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

По информации «Ленты.ру», Вася Воскрес заведовал воровским общаком во времена, когда лидером преступной России был вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан).

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