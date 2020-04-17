Представитель Васи Воскреса прокомментировал задержание адвоката Вершинина

Представитель вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса) прокомментировал информацию о задержании адвоката Александра Вершинина. Об этом сообщает Baza.

Он заявил, что «ничего не знает, знать не хочет и ни в чем не участвует». Он добавил, что ему ****** (абсолютно индифферентно) на случившееся.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала Александра Вершинина по подозрению в мошенничестве. По информации СМИ, он якобы пытался «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием вора в законе. По некоторым данным, речь шла о сумме в 300 тысяч долларов.

По информации «Ленты.ру», Вася Воскрес заведовал воровским общаком во времена, когда лидером преступной России был вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан).

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