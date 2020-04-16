Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Информацию о задержании подтвердил адвокат Алексей Кирсанов. По утверждению источников издания, Вершинина подозревают в мошенничестве.

Baza, в свою очередь, утверждает, что Вершинин якобы пытался «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса. Утверждается, что, по некоторым данным, речь идет о сумме в 300 тысяч долларов.

ТАСС напоминает, что Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина

Михаил Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

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