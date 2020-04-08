Свадьба бывшего российского министра прошла в СИЗО несмотря на коронавирус

В СИЗО состоялась свадьба бывшего российского министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов, его слова приводит RT.

Церемония состоялась 25 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Торжество прошло в изоляторе «Лефортово» несмотря на запрещенные из-за эпидемии коронавируса свидания.

«Сегодня в ходе посещения членами ОНК следственного изолятора "Лефортово" представитель администрации рассказал нам, что Абызов вечером 25 марта расписался со своей невестой в комнате для краткосрочных свиданий, для чего в СИЗО прибыл сотрудник загса», — заявил Иванов.

В марте стало известно, что свадьбе Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой помешал коронавирус.

Свадьба Абызова должна была состояться 25 марта. Однако ФСИН приостановила все свидания с заключенными на неопределенный срок.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. 70 человек с подтвержденным коронавирусом погибли, 580 человек — излечились.

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