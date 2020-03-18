В России отменили все свидания с заключенными из-за коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщается на сайте ФСИН.

Как говорится в постановлении ведомства, все свидания — краткосрочные и длительные — приостановлены с 16 марта и до особого указания во всех учреждениях уголовно-исправительной системы. Кроме того, в данных учреждениях запрещено появляться сотрудникам с повышенной температурой, а также, если они прибыли из государств, где зафиксирована неблагополучная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Ранее, 18 марта, сообщалось, что в Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом россиян.

По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

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