В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом россиян. Об этом сообщает оперативный штаб столицы, передает РИА Новости.

Отмечается, что 25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Четверо доставлены в инфекционную клиническую больницу №2. Также среди заболевших есть один ребенок, он находится в больнице имени Башляевой.

Большинство зараженных прилетели из европейских стран с неблагоприятной эпидимеологической обстановкой. Известно, что они летели на различных рейсах из итальянских Неаполя, Милана, Вероны и Рима, немецкого Мюнхена, испанских Мадрида, Барселоны и французских Лиона и Ниццы. Известно, что три пациента летели на том же рейсе, что и граждане, у которых SARS-CoV-2 был выявлен ранее.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. «Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15-30 процентов офисных работников», — отметил мэр города и подчеркнул, что удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы.

В России число граждан, инфицированных SARS-CoV-2, достигло 147 человек. Таким образом за сутки выявлено 33 новых случая заражения.

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