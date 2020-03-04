Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, который обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сыграет свадьбу в СИЗО. Об этом в среду, 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

По его словам, Абызов подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Выездная регистрация пройдет в СИЗО 25 марта. Как подчеркнул адвокат, мероприятие согласовано с ФСИН.

Отмечается, что у бывшего чиновника есть трое детей от первого брака, а также сын от Григорьевой, который родился в 2018 году.

В августе 2019-го сообщалось об аресте активов бывшего министра и его близких стоимостью 27 миллиардов рублей. При этом суд отказался продлить арест счетов, на которых хранится 55,5 миллиона рублей и 11 миллионов евро.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

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