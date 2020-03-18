Коронавирус помешал свадьбе бывшего российского министра в СИЗО

Коронавирус помешал свадьбе в СИЗО бывшего российского министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом в среду, 18 марта, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Свадьба Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой должна была состояться 25 марта. Однако ФСИН приостановила все свидания с заключенными на неопределенный срок.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

Ранее 18 марта сообщалось, что в Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом россиян.

По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

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