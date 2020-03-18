Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса

Территориальные органы МВД России проводят несколько проверок по фактам мошенничества, связанного с закупкой медицинских масок и средств асептики: мошенники получили предоплату, но товар не поставили. Об этом в среду, 18 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено несколько уголовных дел, они связаны с фальшивыми договорами при оптовой закупке. От них пострадали лишь фирмы, а не рядовые обыватели», — отметил источник.

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Ранее сообщалось, что в Москве трое предпринимателей отдали около 10 миллионов рублей мошенникам, продававшим несуществующие медицинские маски от коронавируса на «Авито».

Мошенники «продали» в общей сложности 640 тысяч масок по 1,5 рубля за штуку (ниже средней цены). Директор одного из московских ресторанов сети McDonald’s отдал мошенникам 144 тысячи рублей, еще один предприниматель — около 100 тысяч. Остальную сумму мошенники получили от владельца фармацевтической компании Евгения П. за большую партию масок.

18 марта стало известно, что в Москве за сутки выявили еще 30 заразившихся коронавирусом россиян. По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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