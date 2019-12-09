Российские наркоторговцы прикинулись ворами в законе ради большей прибыли

Неизвестные начали распространять в Telegram-каналах «прогон» (послание), адресованный заключенным в местах лишения свободы и якобы подписанный сразу 14 влиятельными ворами в законе. Об этом в понедельник, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Криминальные авторитеты в своем послании сообщают заключенным об угрозе, исходящей от тех, кто торгует наркотиками при помощи тайников («закладок») и интернета. По мнению воров в законе, наркоторговцы «целенаправленно уничтожают будущее, молодежь и простых людей».

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Авторы послания отмечают, что объявляют наркоторговцев «гадами» и «негодяями», и призывают всех причастных к криминальному миру спрашивать с них «по всей строгости», а также пресекать торговлю наркотиками «на корню». Среди тех, кто якобы подписался под посланием, — воры в законе и лидеры сухумского воровского клана Тариэл Ониани (Таро) и Мераб Джангвеладзе (Сухумский), Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Воскрес).

Однако, как пояснила «Ленте.ру» редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер, это послание — не более чем подделка. Ее цель — заставить тех, кто торгует «солью» (синтетическими наркотиками) как в местах лишения свободы, так и на воле, платить в разы больше за покровительство со стороны третьих лиц. При этом в роли покровителей могут выступать нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь, как отмечает источник «Ленты.ру», в роли третьих лиц, вероятнее всего, выступают сами наркоторговцы, стремящиеся увеличить прибыли и прикрывающиеся ради этого именами воров в законе. Об этом, в частности, говорит тот факт, что в послании, распространяемом по Telegram-каналам, не соблюдена стилистика воровских «прогонов» и допущены многочисленные грубые ошибки.

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