Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Калашов был допрошен в качестве свидетеля по этому делу, в котором, помимо Дрыманова, фигурируют бывшие руководители управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко.

Вор в законе давал показания по видеоконференцсвязи из краснодарской колонии, где в настоящее время отбывает десятилетний срок за вымогательство.

Свидетель заявил суду, что он уже рассказал все, что знал. По его словам, он не имеет к этому делу никакого отношения, подсудимых не знает.

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После этого гособвинитель огласил показания Калашова, которые он дал на допросе в ФСБ во время следствия. В них Шакро отрицает свою причастность к преступному миру, наличие прозвища, а также знакомство с обвиняемыми сотрудниками СКР.

При этом Калашов признался, что знаком с ресторатором Олегом Шейхаметовым, которого он знает как хорошего знакомого Кочуйкова. Однако Шакро утверждал, что тот не предлагал ему участвовать в сборе денег на взятку. Он также подтвердил свою встречу с арестованным Кочуйковым в коридоре управления СКР по ЦАО в мае 2016 года. Калашов узнал от знакомых, что Итальянца привезут из СИЗО, и решил морально его поддержать.

«Когда я увидел его в коридоре... я предложил ему рассказать правду. Кочуйков мне заявил, что признавать вину не будет. Я же полагал, что Кочуйков, рассказав правду, получит больше шансов поскорее вернуться к нормальной жизни, к семье», — говорится в показаниях Калашова. Как он попал в здание СКР, не говорится.

Дрыманову, Максименко и Крамаренко вменяется получение одного миллиона долларов за освобождение Кочуйкова из СИЗО, где он оказался после перестрелки у ресторана в Москве. Обвинение основывается на показаниях Дениса Никандрова — бывшего замглавы московского управления СКР, который рассказал ФСБ, что деньги были поделены обвиняемыми. Взятку передал сотрудникам СКР Шейхаметов, считает следствие.

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