Похищавшего россиян вора в законе объявили в розыск

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении нижегородского вора в законе Виктора Жаринова. Как сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства, мужчине вменяется преступление, предусмотренное статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следователей, Жаринов стал криминальным авторитетом в мае 2013 года. Отмечается, что с указанного момента и по настоящее время он организовал совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.

Следствие предполагает, что в 2019 году Жаринов организовал похищение двух жителей Ульяновска. Потерпевших насильно удерживали в Нижнем Новгороде и в Чебоксарах, чтобы заставить передать контроль над коммерческой организацией лицам из криминальной среды.

Представитель ведомства заявила, что вор в законе объявлен в розыск. Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного им преступления.

Ранее стало известно о том, что двое воров в законе погибли в результате стрельбы у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия). Сообщается, что убившие их киллеры могли сбежать в Грузию.

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