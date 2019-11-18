Российская мафия осталась без главного вора в законе

В российском криминальном мире в настоящее время нет лидера, так как в стране активно применяется статья 210.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, после ареста вора в законе Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан, оперативники начали предъявлять обвинения по этой статье и другим преступникам. В связи с этим многие из них решили покинуть Россию: часть уехала еще до ареста Шишкана, остальные — после. В качестве нового места жительства «законники» выбрали Турцию, Израиль, Кипр или Болгарию.

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В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.

Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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