Сгоревшую во время бунта российскую колонию показали с дрона

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) показал с дрона колонию строгого режима в Ангарске (ИК-15), где заключенные устроили бунт и пожар, спалив несколько построек на территории спецучреждения. На кадрах видны дымящие здания, большое число заключенных и правоохранителей, собравшихся на площадке ИК. Видео с дрона СКР опубликовал на своем YouTube-канале.

Ежедневно на территории колонии работают следователи, уже установлены 200 человек — основные зачинщики и участники беспорядков. В ходе следствия предстоит допросить более двух тысяч свидетелей из числа сотрудников ИК-15 и осужденных.

СКР возбудил еще два уголовных дела после событий в колонии, признав бунт массовыми беспорядками.

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16 апреля сообщалось, что их организовали криминальные авторитеты, у которых была договоренность с администрацией держать порядок в ИК-15 в обмен на некоторые поблажки: использовать мобильники, получать хорошие сигареты и алкоголь. По данным источника, основным инициатором бунта стал житель Чечни, который осужден за терроризм. Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что массовые беспорядки ИК-15 под Ангарском были организованы извне после того, как новое руководство областного главка ФСИН попыталось пресечь поблажки для привилегированных осужденных.

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

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