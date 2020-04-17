Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео

@bazabazon / Telegram

Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео. Момент задержания в пятницу, 17 апреля, опубликовал Telegram-канал Baza.

На ролике видно, как к черной иномарке, в которой находится подозреваемый, подъезжает светлый фургон с сотрудниками ФСБ и блокирует иномарке выезд, из него выбегают оперативники, которые перекрывают машину с адвокатом с двух сторон и приступают к переговорам.

Вершинина подозревают в попытке «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием Василия Христофорова, известного в криминальных кругах, как Вася Воскрес. По некоторым данным, речь шла о сумме в 300 тысяч долларов.

Ранее 17 апреля «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, что Вершинину — адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова — избрана мера пресечения до 16 июня.

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