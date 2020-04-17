Известного адвоката посадили под домашний арест из-за вора в законе Воскреса

Одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина посадили под домашний арест из-за аферы с вором в законе Василием Христофоровым, известным в криминальных кругах, как Вася Воскрес. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

По информации суда, адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова избрана мера пресечения до 16 июня.

Ранее сообщалось, что раскрыта роль криминального авторитета Егора Есина (Егорка) в истории с задержанием Вершинина сотрудниками ФСБ России. По данным СМИ, Есин готовился дать показания на вора в законе Христофорова, и юрист был вынужден помочь последнему.

Как отмечало издание Baza, Вершинина подозревают в попытке «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием вора в законе Васи Воскреса. По некоторым данным, речь шла о сумме в 300 тысяч долларов. Представитель криминального авторитета позднее заявил, что «ничего не знает, знать не хочет и ни в чем не участвует». Он добавил, что ему ****** (абсолютно индифферентно) на случившееся.

17 апреля сообщалось, что адвокату Вершинину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил защитник задержанного Алексей Кирсанов. Он рассказал, что следственные действия с Вершининым велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Сегодня же подозреваемому изберут меру пресечения.

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