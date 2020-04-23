Спецназ задержал вора в законе Турка после освобождения из российской колонии

Вор в законе Андрей Торкунов, известный в криминальных кругах как Турок, задержан спецназом сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы, где ранее отбывал наказание. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Торкунов — неоднократно судимый уроженец Молдавии — ранее отбывал наказание за совершенные в России преступления. Одновременно он находится в международном розыске по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова.

В связи с этим после освобождения из колонии криминальный авторитет был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Как отметили в управлении МВД России по Челябинской области, в дальнейшем планируется этапирование Торкунова на родину.

22 апреля сообщалось, что вор в законе Леван Абуладзе (Леван Сухумский) был задержан сотрудниками Федеральной миграционной службы (ФМС) и Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России сразу после освобождения из тюрьмы «Владимирский централ».

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