Чеченский вор в законе Азиз призвал зарезать на зоне Звиада Тбилисского

Чеченский вор в законе Азиз Батукаев, известный в криминальных кругах как Азиз, призвал осужденных исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) зарезать криминального авторитета Звиада Озманова (Звиад Тбилисский). Об этом сообщает информационное агенство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, недавно Батукаева посетили силовики и рекомендовали не вмешиваться в конфликт вокруг Озманова. Возмущенный этим Батукаев ответил, что «это не их [силовиков] дело», позвонил в ИК-2 и «призвал зарезать Звиада».

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После этого в ИК-2, где в настоящее время содержится Озманов, были приняты усиленные меры безопасности. А с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, была проведена профилактическая работа.

6 мая сообщалось, что осужденные салаватской ИК-2 не признали воровской титул 36-летнего Озманова.

По данным «Прайм Крайм», указание не признавать Озманова вором в законе «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

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