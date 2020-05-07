Лидер преступного мира России обматерил Кобу Краснодарского и не признал вором

Лидер преступного мира России, вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, обматерил 47-летнего криминального авторитета Кобу Дзидзишвили (Коба Краснодарский) и не признал его воровской титул. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, Калашов, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 поселка Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края, отправил нелестную характеристику в адрес Дзидзишвили, только поступившего в СИЗО.

Вначале Калашов охарактеризовал Дзидзишвили как ***** (девушку с максимально низкой социальной ответственностью), а затем смягчился и просто сообщил, что его оппонент не является вором в законе. Как отмечает «Прайм Крайм», Калашов таким образом мог отреагировать на участие своего оппонента в избиении воров в законе, отца и сына Асатрянов, а также своего любимца — криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).

6 мая сообщалось, что осужденные исправительной колонии №2 в городе Салават (Башкирия) не признали воровской титул 36-летнего Звиада Озманова (Звиад Тбилисский).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru