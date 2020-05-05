Осужденного по делу Шакро Молодого полковника СК досрочно освободили

Суд в Тульской области освободил бывшего заместителя руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство осужденного бывшего полковника об условно-досрочном освобождении. Ламонов был приговорен к пяти годам колонии в июле 2018 года.

Ламонов обвинялся в получении взятки от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Дело рассматривалось в закрытом режиме. Полковник заключил сделку со следствием, полностью признал вину.

Всего по делу о взятках в СКР проходили 14 фигурантов, в том числе бывший руководитель главка Александр Дрыманов.

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