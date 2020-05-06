Капитана ФСБ лишили звания после вымогательства 20 миллионов рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил сотрудника ФСБ Кирилла Либена к двум годам колонии и лишил воинского звания капитана запаса за вымогательство 20 миллионов рублей. Об этом в среду, 6 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Офицер признан виновным в покушении на мошенничество. Суд установил, что Либен, работая в ФСБ, обещал представителю компании, занимающейся вывозом бытовых отходов, узнать подробности проверки, которая проводилась в отношении ее сотрудников, и уверял, что может повлиять на ее прекращение. За это Либен просил 20 миллионов рублей. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.

Летом 2019 года в ходе оперативного эксперимента капитану ФСБ передали первый транш взятки в десять миллионов в номере одного из отелей Санкт-Петербурга. Сразу после этого Либен был задержан.

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