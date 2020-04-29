Офицера обвинили в афере с единственным поставщиком компьютеров для нужд МВД

Бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий МВД Александру Александрову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Соучастником офицера в афере следствие считает бывшего гендиректора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, являющегося единственным поставщиком компьютеров для нужд МВД.

По данным следствия, в 2016 и 2018 годах МВД заключило с компанией «Т-Платформы» два госконтракта на сумму более 357 миллионов рублей на поставку правоохранительным органам компьютеров для приема теоретического экзамена на водительские права. В документах указывалось, что техника российского производства, однако следствие выяснило, что комплектующие закупались на фабриках в Китае. Эксперты установили, что качество оборудования не позволяет использовать его по назначению. Расследование по делу завершено, обоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам мошенничества.

Кроме того, выяснилось, что в 2016-2018 годах Александров фиктивно числился преподавателем в Воронежском институте МВД и получал заработную плату. На его имущество общей стоимостью более 200 миллионов рублей наложен арест.

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