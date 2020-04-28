Генералу СКР со скандалом вменили участие в преступной группе бывшего сенатора

Уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, объединили в одно производство с уголовным делом троих высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Следственный комитет России (СКР) предъявил новые обвинения двум своим бывшим сотрудникам — бывшему временно исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Карачаево-Черкессии генерал-майору Казбеку Булатову и его подчиненному, бывшему следователю Андрею Филиппову, а также экс-начальнику центра по противодействию экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову. Им вменяется участие в ОПС, возглавляемом отцом и сыном Арашуковыми. По версии следствия, силовики покрывали деятельность преступной группировки.

Во время предъявления офицерам нового обвинения произошел скандал, передает ТАСС. Адвокат Руслан Соловьев возмутился действиями следователей, указав, что расследование уголовного дела уже завершено и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Заявив о нарушении Уголовно-процессуального кодекса РФ, адвокаты решили прервать участие в предъявлении нового обвинения и заявили отвод следователю, вынудив того «перейти на повышенный тон».

В СКР считают, что Рауф Арашуков по заказу отца должен был убивать тех, кто якобы мешал ОПС похищать газ. Его обвиняют в убийствах советника главы КЧР Фраля Шебзухова и лидера движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, совершенных в 2010 году. Адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая заявила, что следствие не установило, каким образом Шебзухов и Жуков могли мешать деятельности ОПС и мотив их убийства.

По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, используя свои должностные полномочия, отводили от Арашукова-младшего подозрения в причастности к убийствам. Офицеры свою вину не признают, так же как и отец и сын Арашуковы.

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