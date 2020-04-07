Бывшего сенатора Арашукова обвинили в новых преступлениях

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова обвинили в трех новых преступлениях. Об этом во вторник, 7 апреля, со ссылкой на адвоката подозреваемого Марину Андрееву, сообщает агентство РИА Новости.

По данным агентства, следствие предъявило Арашукову обвинение в двух эпизодах по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по статье 306 («Заведомо ложных донос»). Следствие считает, что Арашуков выступал по ним не исполнителем, а организатором.

Также экс-сенатору уточнили обвинение по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). По версии следствия, отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков дал ему указание организовать убийства Аслана Жукова, который являлся одним из руководителей молодежного движения «Адэге-Хэсе», и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей.

Арашукова-младшего обвиняют в убийствах Жукова и Шебзухова, совершенных в 2010 году.

5 марта сообщалось, что Рауф Арашуков в интервью «Ленте.ру» рассказал о дружбе с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым в СИЗО «Лефортово».

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