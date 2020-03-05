Арашуков рассказал о дружбе с Абызовым в СИЗО

Бывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков в интервью «Ленте.ру» рассказал о дружбе с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым в СИЗО «Лефортово».

По словам Арашукова, его сокамерников часто меняют, что доставляет большие неудобства. При этом он подчеркнул, что все его сокамерники — интересные люди.

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«Сейчас я делю камеру с Михаилом Абызовым. У нас много общих знакомых, и есть о чем поговорить. С Абызовым интересно общаться, он интеллектуал и неординарная личность. И хотя судьба свела нас в таком неприятном месте, я рад нашему знакомству», — поделился Арашуков.

14 февраля сообщалось, что к Арашукову в камеру СИЗО перевели Абызова.

Рауф и его отец Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает , что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей.

Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.

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