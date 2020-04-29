Бойцы ФСБ задержали пытавшуюся нажиться на пандемии коронавируса чиновницу

Бойцы ФСБ задержали чиновницу в Смоленской области, пытавшуюся нажиться на пандемии коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 апреля главный специалист-эксперт смоленского управления Роспотребнадзора через своего знакомого​ получила в кафе 450 тысяч рублей от владельца магазина​, который хотел откупиться от привлечения его​ к административной ответственности. Коммерсант не стал закрывать свой магазин во время режима самоизоляции, введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также он намеревался за взятку вернуть изъятые у него контрафактные курительные смеси и табачные изделия.

Оперативное видео ФСБ опубликовал СКР на своем YouTube-канале.

На кадрах бойцы ФСБ задерживают сотрудницу Роспотребнадзора и изымают документы, имеющие значение для уголовного дела.

Вместе с чиновницей был задержан предполагаемый посредник — 37-летний житель Смоленска. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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