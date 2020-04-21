Мошенники создали фальшивый сайт ФСИН для сбора штрафов по коронавирусу

Генпрокуратура выявила фальшивый сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на котором мошенники собирали штрафы в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Аферисты предлагали пользователям оплатить штраф на этом поддельном сайте. «В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело», — сообщалось пользователю (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены).

В Генпрокуратуре напомнили, что взысканием штрафов по административным делам за нарушение режима самоизоляции занимается не ФСИН, а Федеральная служба судебных приставов.

Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием заблокировать фальшивый сайт, используемый аферистами.

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