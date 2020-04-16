На российского оперного певца завели дело из-за призывов нарушить самоизоляцию

Во Владикавказе (Северная Осетия) возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Чельдиева — хореографа и оперного певца по образованию: его подозревают в распространении ложной информации о коронавирусе. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило дело по статье 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. По данным следствия, 6 апреля в соцсетях подозреваемый распространил две видеозаписи.

В них он назвал надуманными меры, принимаемые официальными властями Северной Осетии для защиты населения от COVID-19. Мужчина призвал население Республики не подчиняться и нарушать режим самоизоляции. Тем самым, как считают в СКР, Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью.

Подозреваемого, постоянно проживающего в Санкт-Петербурге, следователи в ближайшие дни ждут для дачи показаний. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить ограничение свободы на три года или штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей.

15 апреля сообщалось, что Генпрокуратура России признала фейком видеоролик, в котором говорится, что коронавируса не существует.

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