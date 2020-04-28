Мосгорсуд отклонил иски к властям Москвы о незаконности режима самоизоляции

Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Ульяна Солопова.
Все иски были объединены в одно производство. В их удовлетворении всех было отказано решением от 28 апреля 2020 года.
Истцы утверждали, что власти неправомерно запрещают передвигаться по городу. По мнению истцов, соответствующий указ мэра легитимен лишь при наличии опубликованных предписаний санитарных врачей.
В мэрии Москвы объяснили, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. Введенные ограничения, заверили в мэрии, направлены на защиту жителей Москвы. Задачей же ограничений является предотвращение массового распространения коронавируса.
«Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков является подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей», — ранее заявили в мэрии.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции, при котором гражданам разрешается выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение, а также для поездки на работу, если они обязаны на нее ходить. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.
С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.
Россия обошла Иран и поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).
По данным на 28 апреля, в России общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии превысило 93 тысячи. В Иране, по последней информации, их свыше 91 тысячи.