Мосгорсуд отклонил иски к властям Москвы о незаконности режима самоизоляции

Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Ульяна Солопова.

Все иски были объединены в одно производство. В их удовлетворении всех было отказано решением от 28 апреля 2020 года.

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Истцы утверждали, что власти неправомерно запрещают передвигаться по городу. По мнению истцов, соответствующий указ мэра легитимен лишь при наличии опубликованных предписаний санитарных врачей.

В мэрии Москвы объяснили, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. Введенные ограничения, заверили в мэрии, направлены на защиту жителей Москвы. Задачей же ограничений является предотвращение массового распространения коронавируса.

«Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков является подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей», — ранее заявили в мэрии.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции, при котором гражданам разрешается выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение, а также для поездки на работу, если они обязаны на нее ходить. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

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С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

Россия обошла Иран и поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).

По данным на 28 апреля, в России общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии превысило 93 тысячи. В Иране, по последней информации, их свыше 91 тысячи.

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