Сотрудники ФСБ задержали дающих взятки высокопоставленных таможенников

Сотрудники ФСБ задержали троих работников Федеральной таможенной службы (ФТС), подозреваемых в даче взяток за незаконный провоз товаров через границу. Об этом в пятницу, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области.

Фигуранты дела являются высокопоставленными сотрудниками Смоленской таможни — госинспекторами. По версии следствия, подозреваемые передали государственному таможенному инспектору 433 тысячи рублей за то, чтобы тот пропустил через границу товары, ввоз которых запрещен в Россию. По решению суда подозреваемых поместили под домашний арест.

22 апреля сообщалось об увольнении инспектора ГИБДД в Кургане за взятку сетом роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей. У местного жителя, которого сотрудник остановил для проверки, при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО. Однако полицейский не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение. Вскоре инспектор был уволен.

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