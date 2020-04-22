При реконструкции погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей

В Московской области при реконструкции Голицынского погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в 2014-2015 годах управлению капитального строительства ФСБ России было выделено 100 миллионов рублей на реконструкцию столовой знаменитого учебного заведения. Деньги поступили на счета управления, откуда впоследствии были похищены. Контракт исполнен не был.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным издания расследование длится уже полтора года. Недавно в деле появился и первый фигурант. Им стал бывший начальник отдела капитального строительства ФСБ в Москве Андрей Харитонов. По ходатайству следствия он помещен в СИЗО.

17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова при получении взятки в размере двух миллионов рублей.

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