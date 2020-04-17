Подполковник ГИБДД дал взятку знакомому и был задержан

В Санкт-Петербурге задержали командира первого батальона ГИБДД подполковника полиции после дачи им взятки знакомому. Об этом сообщает «Фонтанка».

Спецоперацию провели сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в здании, где дислоцируется третий батальон ГИБДД, который осуществляет контроль за частью областных трасс, Кольцевой автодороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Подполковник хотел за 200 тысяч рублей решить проблемы с пропуском в Ленобласть грузовых автомобилей, которые передвигаются с нарушением регламентов. Знакомый, получивший от него взятку, был снабжен записывающим устройством.

По КАД и ЗСД большегрузы возят песок и щебень с карьеров Ленобласти на стройки: в регионе в последние годы наблюдается бум возведения жилых кварталов, отмечает издание 47news. При этом передвижение грузовиков регламентировано большим количеством правил, несоблюдение которых грозит крупными штрафами, которые взимает ГИБДД. Издание указывает на сложившуюся на областных трассах систему поборов с грузовых машин.

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