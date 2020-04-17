Силовые структуры
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Герман Греф даст эксклюзивное интервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы за границу
Центробанк пообещал не укреплять рубль
В Санкт-Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом
Лукашенко поручил «медленно и спокойно» возобновить учебу в школах
Аршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым
Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти
Сгоревшую во время бунта российскую колонию показали с дрона
В Москве обвалились продажи жилья
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Новости партнеров

Подполковник ГИБДД дал взятку знакомому и был задержан

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге задержали командира первого батальона ГИБДД подполковника полиции после дачи им взятки знакомому. Об этом сообщает «Фонтанка».

Спецоперацию провели сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в здании, где дислоцируется третий батальон ГИБДД, который осуществляет контроль за частью областных трасс, Кольцевой автодороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Подполковник хотел за 200 тысяч рублей решить проблемы с пропуском в Ленобласть грузовых автомобилей, которые передвигаются с нарушением регламентов. Знакомый, получивший от него взятку, был снабжен записывающим устройством.

По КАД и ЗСД большегрузы возят песок и щебень с карьеров Ленобласти на стройки: в регионе в последние годы наблюдается бум возведения жилых кварталов, отмечает издание 47news. При этом передвижение грузовиков регламентировано большим количеством правил, несоблюдение которых грозит крупными штрафами, которые взимает ГИБДД. Издание указывает на сложившуюся на областных трассах систему поборов с грузовых машин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подполковник ГИБДД задержан за стремление пропускать большегрузы в Ленобласти. Но не за взятку, а наоборот
В Москве нарушившего самоизоляцию водителя задержали за взятку сотруднику ГИБДД
Награжденный медалями полковник МВД пойман со взяткой на заправке
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Люди как будто к концу света готовятся»

Коронавирус заставил россиян вооружаться. Чем они закупаются, чтобы переждать трудные времена
11:39Сегодня

Сгоревшую во время бунта российскую колонию показали с дрона

08:43Сегодня

Адвоката Абызова обвинили в особо крупном мошенничестве

07:21Сегодня

Подросток отложил дату теракта в российской школе из-за коронавируса

Силовые структуры00:1614 апреля
Реваз Кахмазов

«Время легендарных воров в законе прошло»

Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов. Эта борьба изменила преступный мир
02:58Сегодня

Выявлен новый способ мошенничества с пропусками в Москве

00:48Сегодня

Представитель Васи Воскреса прокомментировал задержание адвоката Вершинина

22:4216 апреля

Пьяный рабочий убил своего коллегу на складе Большого театра

Силовые структуры00:0112 апреля

«Карантин всегда сопровождается ростом преступности»

С чем столкнутся российские спецслужбы в условиях пандемии коронавируса
21:4616 апреля

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

20:0016 апреля

У похищавших велосипеды россиян нашли гранатомет

18:5516 апреля

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

Россия
«Слухи приводили к нападению на врачей, убийствам»
Как коронавирус меняет россиян
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Растет число умерших, но становится больше и тех, кто излечился. Главное о ситуации в стране
«У меня уже нет никаких сил»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Все материалы
Мир
Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей
GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Россия отреагировала на готовность Трампа помочь в борьбе с коронавирусом
«Была паника и истерия»
Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч
Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве замерили радиационный фон из-за пожаров в Чернобыле
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Дождь помог спасателям тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Все материалы
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
За семью печатями
Должники-миллионеры нашли, куда надежно спрятать деньги. Им помогли российские банки
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Предсказана глубина падения мировой экономики из-за коронавируса
Нет монет
Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей?
Названы лучшие яйца
ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти
Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы
Все материалы
Силовые структуры
Реваз Кахмазов«Время легендарных воров в законе прошло»
Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов. Эта борьба изменила преступный мир
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Карантин всегда сопровождается ростом преступности»
С чем столкнутся российские спецслужбы в условиях пандемии коронавируса
Все материалы
Наука и техника
Названы самые вредные напитки в период самоизоляции
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера
«Терминатор не так опасен»
 
Назван главный виновник пандемии коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы признаки тяжелой формы коронавируса
Все материалы
Спорт
Российский фигурист назвал самоизоляцию комфортной тюрьмой
Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Все материалы
Культура
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
Развлечься в вирте
Увидеть Париж и не умереть: как объехать весь мир во время пандемии коронавируса
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса
Время новых возможностей
Шнур в музее, Соник в кино, «Ню»: главные премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в Okko
«Беспокоиться о своей жизни можно в другие дни»
Как живет самая счастливая нация на земле?
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонии
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
«Шок — это по-нашему»
 
Познер рассказал об опасностях слежки властей за каждым человеком
«Жизнь сейчас довольно паршивая»
Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
«Как будто весь мир уже умер»
Россияне засели у телевизора из-за коронавируса. Им снова рассказывают о теориях заговора и Ванге
Все материалы
Ценности
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Пижама бренда Morgan Lane Постельное дело
Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус
Российский блогер уничтожил косметику своей девушки и разозлил подписчиков
Greek Prime Minister George Papadopoulos dancing in the street with high ranking officers, at the barracks of the Greek Air Force during Easter celebrations, April 17th 1969. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)Сельский властелин
Как греческий президент дружил с миллиардером, скупал роскошные квартиры и запрещал мини-юбки
Все материалы
Путешествия
Появилось видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России
Все материалы
Из жизни
«Покойница» очнулась при подготовке к похоронам
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Победивший коронавирус 17-летний пациент сделал предупреждение подросткам
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Обнаружен необычный симптом коронавируса
Супруги прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Все материалы
Внешность и салон нового Nissan X-Trail раскрыли до премьеры
Во сколько автосервисам обходится «карантин»?
Неутешительные выкладки реальных московских автомастерских
Volkswagen опубликовал изображение обновленного Tiguan
Тест компактного кроссовера Geely Coolray
Становимся космополитами за рулем китайского кроссовера белорусской сборки со шведской родословной
Срок действия скидки на оплату штрафа предложили увеличить втрое
Fiat Panda: великий автомобиль маленьких размеров
Вспоминаем историю популярного хэтчбека, которому исполняется 40 лет
На продажу выставили редкий Ferrari 250GTE с многолетней пылью на кузове
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Названы сроки внедрения модели цифрового университета в российских вузах
Российский регион получил 85 миллионов рублей на чистую воду
Сибирский синхротрон пообещали достроить вовремя
Все материалы