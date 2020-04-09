Награжденный медалями полковник МВД пойман со взяткой на заправке

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника межмуниципального управления МВД «Орехово-Зуевское», которого подозревают в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления СКР Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, 8 апреля 2020 года на территории автозаправочной станции предприниматель передал полицейскому в своем автомобиле 100 тысяч рублей. За взятку сотрудник МВД обещал не проверять объекты его бизнеса. Оба были задержаны с поличным. В отношении предпринимателя возбуждено дело за дачу взятки.

Фигурантом дела стал полковник Сергей Шереметьев, который был пойман при получении денег от вьетнамских гастарбайтеров. Полицейский награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, уточняет «МК» в своем Telegram-канале.

На допросе у следователя полковник вину не признал.

Проводится служебная проверка, по результатам которой задержанный сотрудник МВД может быть уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова. По ее словам, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru