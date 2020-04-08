Генерала СКР случайно осудили за торговлю наркотиками

В приговоре бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова обнаружена ошибка: в документе есть абзац, согласно которому осужденный «в составе организованной группы» торговал наркотиками. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщил адвокат Андрей Гривцов, судья указал, что Дрыманов вместе с бывшим главой службы безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим главой СКР по ЦАО Алексеем Крамаренко состояли в преступной группе, которая занималась сбытом наркотиков. По мнению защитника, ошибка в приговоре может стать одним из оснований для его отмены.

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18 марта сообщалось, что Московский городской суд приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за взятку в размере 200 тысяч долларов. Деньги, по версии следствия, были платой за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Дрыманова задержали в июле 2018 года после того, как на него дал показания его бывший заместитель, генерал Денис Никандров. Он также сообщил ФСБ о даче взятки начальнику в сумме почти в десять тысяч евро за покровительство. Никандров по эпизоду взятки за Кочуйкова был осужден на пять лет и освободился по УДО. Дрыманов свою вину не признал.

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