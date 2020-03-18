Генералу СКР Дрыманову дали 12 лет колонии

Московский городской суд приговорил генерала Следственного комитета России (СКР) Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за взятку в размере 200 тысяч долларов от бандитов, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Дрыманов обязан выплатить штраф в размере 196 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать должность в органах государственной власти в течение семи лет после отбытия наказания. Также он был лишен звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Дрыманова задержали в июле 2018 года после показаний его бывшего заместителя генерала Дениса Никандрова. Он также сообщил ФСБ о даче взятки начальнику в сумме 9850 евро за покровительство. Никандров по эпизоду взятки за Кочуйкова был осужден на пять лет и освободился по УДО.

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