Генерала СКР предложили посадить на 16 лет за взятку от вора в законе

Прокурор предложил приговорить к 16 годам заключения бывшего руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) генерала-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

В ходе прений сторон на процессе в Мосгорсуде гособвинитель назвал наказание и для двух других фигурантов дела: бывшего руководителя управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко осудить на 17 лет, а экс-начальника управления ведомства по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко к 14 годам.

Также прокурор предложил оштрафовать подсудимых на суммы от 195 до 250 миллионов рублей.

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Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements в декабре 2015 года, когда погибли два человека, еще семерых госпитализировали. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР получили один миллион долларов за освобождение Кочуйкова, действовавшего от имени Шакро и вымогавшего у хозяйки ресторана Жанны Ким восемь миллионов рублей.

Дрыманова задержали в июле 2018 года после того, как на него дал показания его бывший заместитель, генерал Денис Никандров. Он также сообщил ФСБ о даче взятки начальнику в сумме 9850 евро за покровительство. Никандров по эпизоду взятки за Кочуйкова был осужден на пять лет и освободился по УДО.

Дрыманов свою вину отрицает, также как и двое других его предполагаемых сообщников из СКР.

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