Сбежавшая из-за долларовой взятки следовательница дала показания на генерала СКР

Доследственная проверка началась в отношении бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора Александра Дрыманова, ожидающего в настоящее время приговора по уголовному делу о получении взятки в один миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Письменные показания на Дрыманова дала старший следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы Мария Слезкина, которая отправила их по почте генпрокурору Игорю Краснову и главе СКР Александру Бастрыкину.

Слезкина находится в международном розыске по заочному обвинению в получении взятки в два миллиона долларов. В своих показаниях она заявила, что требовала деньги с обвиняемого по прямому указанию Дрыманова и заместителя начальника управления СКР по ЦАО Сергея Абрамова.

Слезкина вела расследование в отношении «рыбного короля» Юрия Тузова, против которого было возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. Потерпевшим являлся гендиректор фирмы «Лоджистикс-Москва» Павел Сурин, который утверждал, что неизвестные выманили его из офиса в Москве, сильно избили, усадили в машину и вывезли за МКАД. Сурин считал, что его похитили по указанию Тузова из-за арбитражного спора по векселю на 400 миллионов рублей.

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«Рыбный король» был арестован. Из СИЗО он написал заявление в ФСБ о вымогательстве двух миллионов долларов следователем Слезкиной за снятие обвинений. При передаче денег были задержаны близкий друг следовательницы — уроженец Абхазии и его приятель. Слезкина успела скрыться на Украине.

Мосгорсуд планирует 18 марта огласить приговор Дрыманову, бывшему главе службы безопасности СКР Михаилу Максименко и бывшему главе СКР по ЦАО Алексею Крамаренко по делу о взятке в один миллион долларов.

Прокурор запросил для Дрыманова 16 лет лишения свободы, для Максименко — 17 лет и для Крамаренко — 14 лет.

Максименко уже был осужден за коррупцию на 13 лет лишения свободы.

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