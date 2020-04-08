Судья предложил россиянину поделиться деньгами и попался ФСБ

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении бывшего судьи Минераловодского городского суда, который предложил истцу передать ему 50 тысяч рублей за удачный исход процесса. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, судья, который рассматривал гражданский иск местного жителя к страховой компании, потребовал передать ему половину взыскиваемой с фирмы суммы за успешный исход дела. Истец хотел взыскать с фирмы 100 тысяч рублей. Судья пригрозил, что в случае отказа выполнить его требования, он снизит размер взысканной неустойки до 20 тысяч.

Истец на словах согласился с выдвинутыми условиями, а на деле обратился в региональное управление ФСБ. После того, как дело было выиграно, он передал половину требуемой суммы вымогателю прямо в его рабочем кабинете. После чего судья был задержан оперативниками. Председатель СКР Александр Бастрыкин по факту произошедшего лично возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

3 апреля сообщалось, что в Саратовской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали объявленную в международный розыск российскую судью, которая пряталась рядом с работой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru