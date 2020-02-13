Российский судья запросил миллион рублей за вынесение справедливого приговора

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего судьи Автозаводского районного суда Тольятти (Самарская область), подозреваемого в получении взятки за вынесение справедливого приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование началось на основании материалов ФСБ. По версии следствия, к судье обратился его знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве.

В ответ тот запросил в качестве благодарности один миллион рублей, сообщив, что он переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство и освободил обвиняемого от уголовной ответственности, назначив ему судебный штраф.

Однако знакомый и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы, а в марте 2019 года уже под контролем сотрудников ФСБ передали судье часть взятки в размере 550 тысяч рублей. Часть денег была муляжом.

Судью задержали с поличным. Оперативное видео предоставлено СКР. На кадрах видны меченые спецраствором купюры достоинством пять тысяч рублей.

Осенью 2019 года квалификационная коллегия судей Самарской области приняла решение о прекращении полномочий судьи.

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