В России вор в законе впервые получил шанс на госзащиту

38-летнего вора в законе Дмитрия Чантурию (Мирон) могут взять под государственную защиту после того, как он заявил о вымогательстве у него взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм» со ссылкой на свои источники.

Для воровского мира стал беспрецедентным факт сотрудничества криминального авторитета высшего уровня в изобличении коррупционеров. Мирону, официально признавшему себя потерпевшим от действий сотрудников полиции, которые вымогали у него крупные суммы денег, предстоит стать на суде свидетелем обвинения. Впервые в России вор в законе получил шанс попасть в программу госзащиты — этот вопрос обсуждается в настоящее время в правоохранительных органах. Таким образом, Чантурии удастся избежать уголовной ответственности за высшее положение в преступной иерархии.

В криминальном мире принято решение Мирона не трогать, несмотря на его сотрудничество с силовиками, хотя такое происходит впервые с коронованным представителем преступного сообщества. Его оправдывают тем, что он сдал не воров, а полицейских, предал не кореша, а «крысу».

Впрочем, на допросах Мирон утверждает, что давно порвал с криминалом и вором в законе не является.

По данным издания, он известен также под фамилией Амадян. Его короновали в 2000 году в возрасте 18 лет. Пик криминальной карьеры Мирона выпал на последние годы жизни криминального короля Деда Хасана, с которым он сблизился. Чантурия считается одним из самых состоятельных законников. Он занялся легальным бизнесом — утилизацией мусорных отходов, в частности, по Ярославскому направлению. Старшим партнером Мирона является подмосковный авторитет Жора Ивантеевский.

Чантурию курировал по роду своей службы Игорь Фролов, бывший сотрудник ФСБ. А после увольнения он перешел к своему подопечному начальником службы безопасности и консультантом по правовым вопросам. С подачи чекиста Мирон стал жертвой вымогательства полковника МВД Евгения Кузина из уголовного розыска, отмечает издание.

Вор в законе сначала переписал участок земли в Дмитровском районе Подмосковья на родственников полицейского, но затем с него стали вымогать 25 миллионов рублей, после чего Мирон по совету одного из воров в законе, проживающего в Израиле, написал заявление на Кузина.

31 января Пресненский суд Москвы арестовал Кузина и Фролова по делу о вымогательстве взятки у Мирона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru