Объявленная в международный розыск российская судья пряталась рядом с работой

В Саратовской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали объявленную в международный розыск российскую судью, которая пряталась рядом с работой. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2011 по 2014 год бывший мировой судья судебного участка №1 Балашовского района Саратовской области получала взятки за вынесение решений о признании права собственности на недвижимость за конкретными лицами. При этом решения выносились с многочисленными нарушениями, в отсутствие возбужденных гражданских дел и без процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.

В отношении бывшей судьи следователями СКР было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по статье 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность»). Женщине вменяют свыше 30 эпизодов преступной деятельности. Бывшая судья скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем была объявлена в международный розыск. Женщина скрывалась на территории города Балашов, где ранее работала.

Суд заочно избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, и после завершения следственных действий ее поместили в СИЗО.

13 февраля сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего судьи Автозаводского районного суда Тольятти (Самарская область), подозреваемого в получении взятки за вынесение справедливого приговора.

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